На заводе Миноборонпрома Азербайджана в Ширване произошел взрыв

Пострадали три человека

БАКУ, 23 января. /ТАСС/. Взрыв произошел на заводе "Араз" Миноборонпрома Азербайджана в городе Ширван, пострадали три человека. Об этом сообщила городская прокуратура.

"23 января около 15:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) в прокуратуру города Ширван поступило сообщение о взрыве на заводе "Араз", находящемся в подчинении министерства оборонной промышленности. Согласно предварительному расследованию, в результате происшествия пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Предполагается, что причиной взрыва стал удар молотком по 120-миллиметровому минометному снаряду в одном из цехов предприятия. "В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия и выполняют другие процессуальные действия", - добавили в ведомстве.

По данным Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана, все трое пострадавших госпитализированы в Ширванскую городскую больницу. Им оказывают необходимую помощь.