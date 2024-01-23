В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

Тело погибшей нашли возле мусорных баков в Ленинском районе города

ВОРОНЕЖ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции со следователями задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"Полицейскими во взаимодействии с сотрудниками СК задержан обвиняемый в убийстве несовершеннолетней девушки. В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями СК установлено местонахождение и задержан обвиняемый в убийстве 17-летней девушки. Им оказался 28-летний уроженец Махачкалы Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа нашли тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, заочно обвинение в совершении данного преступления предъявили Марку Попову 1995 года рождения, уроженцу Махачкалы Республики Дагестан, зарегистрированному в Мичуринске Тамбовской области, он был объявлен в розыск.