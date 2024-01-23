Двух подростков избили около ТЦ на востоке Москвы

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух подростков около торгового центра на Щелковском шоссе на востоке в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Следственным управлением по Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, молодые люди у одного из торговых центров на Щелковском шоссе беспричинно нанесли удары руками и ногами двум ранее незнакомым подросткам. Потерпевшим уже оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время подозреваемые в избиении будут доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступят к их допросу. Молодых людей проверят на причастность к совершению других аналогичных преступлений.