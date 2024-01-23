Болгарские таможенники конфисковали более 12 кг героина на границе с Турцией

Наркотики обнаружили в двух огнетушителях грузовика, водителем которого был 42-летний турецкий гражданин, рассказали в пресс-службе таможни

СОФИЯ, 23 января /ТАСС/. Болгарские таможенники конфисковали более 12 кг героина стоимостью около 2,3 млн левов (около €1,15 млн) на контрольно-пропускном пункте "Капитан Андреево" на границе с Турцией.

Как сообщает пресс-служба таможни, пакеты с наркотическим веществом весом 12,03 кг были обнаружены в двух огнетушителях при проверке грузовика, следовавшего в Болгарию из Турции.

Водитель автомобиля, 42-летний гражданин Турции, задержан и будет обвинен в попытке контрабанды наркотиков. Проводится расследование происшествия.

В 2023 году на КПП "Капитан Андреево" было зафиксировано 19 попыток провоза наркотических веществ, конфисковано 275 кг наркотиков, в том числе около 244 кг марихуаны.