Суд в Москве продлил арест обвиняемому в подрыве железнодорожных путей под Рязанью

Руслан Сидики будет заключен под стражу до 30 апреля 2024 года включительно

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест гражданину России и Италии Руслану Сидики, который обвиняется в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сидики Р. К., обвиняемому по ч. 2 ст. 205 (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба), меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 апреля 2024 года включительно", - сказали в пресс-службе.

Сидики в последнее время проживал в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из торговых центров в Рязани.

По данным СК, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км пути между станциями Рыбное и Блокпост 204-й км в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги, были повреждены 15 вагонов.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). По обвинению в этих преступлениях был задержан Сидики. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб, а в марте 2023 года вернулся в Рязань. В ходе обысков у него были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.