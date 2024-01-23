Землетрясения на северо-западе КНР и статус многодетной семьи. Главные события 23 января

Землетрясения в Китае

На северо-западе Китая произошло несколько землетрясений. В результате происшествия погибли три человека, еще пять получили травмы. В зоне бедствия разрушены около 50 домов, еще 78 повреждены. Кроме того, подземные толчки ощущались, в частности, в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. В Алма-Ате пострадали восемь человек.

Закрепление статуса многодетной семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет единый статус многодетной семьи. Согласно документу, семьям, в которых есть трое и более детей, будут предоставлены меры соцподдержки. В частности, речь идет о льготах по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30%, содействии в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков. Глава государства заявил, что многодетные семьи настолько важны, потому что именно в них воспитываются основные качества человека, на которых держится и семья, и страна. Президент также на выставке "Россия" на ВДНХ дал старт Году семьи.

Взрыв на заводе в Азербайджане

В Ширване на заводе "Араз" Миноборонпрома Азербайджана произошел взрыв. По данным городской прокуратуры, пострадали три человека. Предполагается, что причиной происшествия стал удар молотком по 120-миллиметровому минометному снаряду.

Визит Лаврова в Нью-Йорк

Глава МИД России прибыл в Нью-йорк для участия в заседании Совбеза ООН. В ходе выступления министр заявил, что мирные планы, которые не подразумевают решения украинского конфликта, являются путем в никуда. Позднее он дал интервью телекомпании CBS, в котором сообщил, что Москва готова выслушать всех, кто заинтересован в прекращении использования Украины как инструмента войны. Кроме того, Лавров считает, что ситуация вокруг Украины не была бы другой при избрании президентом США Дональда Трампа.

Удар ВС РФ по объектам ВПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны, все назначенные объекты поражены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что массированную атаку нельзя считать ответом на обстрел ВСУ рынка в Донецке.