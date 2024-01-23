Двух врачей клиники "Медицина 24/7" приговорили к принудительным работам

В 2022 году у клиники отозвали лицензию, было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы приговорил к 3 годам принудительных работ врачей клиники "Медицина 24/7" за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Павлов Руслан Евгеньевич и Наумов Павел Геннадьевич признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд назначил каждому наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с удержанием 10% из его заработной платы в доход государства", - сказала представитель суда.

В 2022 году у частной столичной клиники "Медицина 24/7" была отозвана лицензия, было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины.

Как писала газета "Коммерсантъ", в июле 2019 года Павлов и Наумов пытались оказать помощь пожилой женщине с инфарктом миокарда, но, поскольку в клинике не было необходимого оборудования, пациентка умерла.