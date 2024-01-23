Суд арестовал участника конфликта со стрельбой в Тюмени

Под стражей он пробудет до 5 марта

ТЮМЕНЬ, 23 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени арестовал участника конфликта со стрельбой из травматического пистолета по делу о пособничестве в умышленном причинении смерти двум лицам, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Сегодня [23 января] Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фуада Я., 1990 года рождения, обвиняемого в пособничестве в умышленном причинении смерти двум лицам, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 5 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

По материалам суда, 5 января 2024 года около 10:00 (08:00 мск) обвиняемый сообщил о местонахождении двух мужчин, которых установленные следствием лица хотели убить общеопасным способом. После полученного сообщения они приехали во двор дома на улице Муравленко в Тюмени и произвели множество хаотичных выстрелов по автомобилю, в котором находились мужчины. Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признает, его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, и иными собранными по делу доказательствами.

Ранее сообщалось, что 5 января на улице Муравленко в Тюмени между мигрантами произошел конфликт, в ходе которого был применен травматический пистолет и один из его участников получил ранение. По данным регионального департамента здравоохранения, мужчина отказался от госпитализации.