Сотрудник МЧС РФ погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В пресс-службе ведомства отметили, что Никита Данилов на службе уничтожил сотни боеприпасов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудник МЧС России погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Никита Данилов, сапер Специализированного спасательного центра МЧС России. Сегодня на 24-м году его жизнь оборвал снаряд ВСУ при обстреле Куйбышевского района города Донецка", - сказали в ведомстве.

Данилов на службе уничтожил сотни боеприпасов, отметили в МЧС.

"Гибель нашего сотрудника - невосполнимая утрата для ведомства и семьи. Погибший выполнял задачи в самых сложных и опасных условиях. Благородная миссия по разминированию освобожденных территорий, к сожалению, обернулась трагедией. Память о нашем бойце навечно останется в сердцах коллег", - цитируют в пресс-службе главу ведомства Александра Куренкова.

По информации представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 12:48 мск выпустили по Куйбышевскому району города пять ракет из реактивной системы залпового огня. Погибли два человека.