В Таганский суд Москвы снова подали иск к Ивлеевой и МТС

С каждого из ответчиков просят взыскать по 1 рублю компенсации морального вреда, а также перечислить в государственный фонд "Защитники Отечества" денежных средств в размере 1 млрд рублей и $1 млрд соответственно

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы вновь зарегистрировал иск на 1 млрд рублей к телеведущей Анастасии Ивлеевой и $1 млрд к МТС за организованную телеведущей скандальную вечеринку в декабре прошлого года, сообщили в пресс-службе суда.

"Судом зарегистрировано исковое заявление Трещева А. С. к Ивлеевой А. В. и ПАО "МТС" о взыскании с каждого из ответчиков по 1 рублю компенсации морального вреда, а также перечислении в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" денежных средств в размере 1 млрд рублей и $1 млрд соответственно", - сказала представитель суда.

Ранее Таганский суд Москвы отказался рассматривать коллективный иск к Ивлеевой и МТС. Аналогичный иск вернул заявителям и Хамовнический суд Москвы, поскольку ответчик не проживает на территории района Хамовники.

Скандальное мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей Ивлеевой было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и "Золотое яблоко". Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.