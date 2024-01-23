Следователь отозвал из суда ходатайство о продлении домашнего ареста Блиновской

Это произошло из-за решения суда поместить блогера в СИЗО

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Следователь отозвал из Замоскворецкого суда Москвы ходатайство о продлении Елене Блиновской срока домашнего ареста, заседание было назначено на 24 января, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Ходатайство следственного органа о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемой отозвано следователем из Замоскворецкого районного суда Москвы", - сказала собеседница агентства. Решение следователя мотивировано тем, что накануне суд ужесточил блогеру меру пресечения, поэтому просьба СК стала не актуальной.

Как сообщил ранее ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, Блиновская помещена в СИЗО-6, где содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на 20 человек. После карантина ее переведут в обычную камеру.

22 января Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил ее в СИЗО. Ранее она находилась под домашним арестом. По данным следователя, она, пренебрегая установленными ей ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой в том числе общалась со свидетелем по делу.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве, следствие предъявило Блиновской обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, она получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов. В настоящее время она обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Ее задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле и с авиабилетами для вылета за рубеж.