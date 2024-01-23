В Запорожской области сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с 2 тыс. боеприпасов

Он находился на территории бывшей воинской части теробороны

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник украинских вооруженных формирований на территории бывшей воинской части теробороны в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии по Запорожской области совместно с представителями взаимодействующих силовых ведомств изъяли взрывные устройства и боеприпасы на территории бывшей воинской части теробороны в Мелитопольском районе Запорожской области", - сказано в сообщении.

По данным Росгвардии, в тайнике находилось более 2 тыс. боеприпасов различного калибра, гранаты, запалы к ним, мины, а также ручные гранатометы.