В Петербурге суд дал условный срок напавшей на омоновца посетительнице концерта

Наталья Артемова признала вину и раскаялась в содеянном, поэтому ее дело слушалось в особом порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к одному году лишения свободы условно посетительницу ноябрьского выступления музыкального дуэта Zero People, которая несколько раз ударила и оскорбила сотрудника ОМОНа, находившегося в заведении при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Натальи Артемовой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали ТАСС в правоохранительных органах, 9 ноября сотрудники полиции и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии прибыли в музыкальный клуб "Космонавт" на Бронницкой улице, где планировалось выступление группы Zero People. По сообщениям городских СМИ, оно было неофициальным и в итоге не состоялось. В PR-отделе "Космонавта" сообщали ТАСС, что не являются организаторами концерта и потому не анонсировали его в афишах.

Артемова, как следует из материалов дела, в этот момент находилась в клубе в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные требования сотрудника Росгвардии прекратить нецензурную брань и попытки учинить драку при провождении на улицу она нанесла последнему несколько ударов руками и ногой, а также высказала в адрес омоновца грубые ругательства. Женщину задержали, а 10 ноября суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Артемова признала вину и раскаялась в содеянном, поэтому ее дело слушалось в особом порядке. В прениях обвиняемая заявила, что "совершила страшную, ужасную ошибку" и принесла извинения потерпевшему. Свое поведение в клубе она объяснила тем, что посчитала появление силовиков на концерте "розыгрышем" и рассказала, что как волонтер помогает участникам СВО.

Zero People - сайд-проект (коллектив, в котором участвуют артисты, уже получившие известность в составе другого - прим. ТАСС) музыкантов петербургской рок-группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина. Последний сообщил ТАСС, что он и Красовицкий пока никак не комментируют произошедшее. В июне российские СМИ сообщали, что общественники из организации "Зов народа" обратились в Следственный комитет и Минкультуры с просьбой признать участников Animal ДжаZ иностранными агентами и запретить их концерты в России за высказывания в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Летом были отменены концерты Animal ДжаZ в Хабаровске и Владивостоке.