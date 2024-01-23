Бастрыкин поручил возбудить дело о массовой драке незадолго до пожара на складе в Шушарах

Как сообщили в СК РФ, глава ведомства поручил тщательно проверить все версии произошедшего

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки мигрантов рядом со складом Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге, которая произошла незадолго до пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Глава ведомства поручил следственным путем тщательно проверить все версии произошедшего, а также возбудить уголовное дело по факту массовой драки мигрантов в непосредственной близости от склада незадолго до пожара", - сказал он.

Кроме того, Бастрыкин также поручил руководству судебно-экспертного центра и Главного управления криминалистики СК РФ оказать содействие следствию для скорейшего установления объективной картины произошедшего.