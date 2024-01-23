Пушилин сообщил о ранении восьми человек в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Среди пострадавших - сотрудник МЧС

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе сотрудник МЧС, получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В результате обстрела со стороны противника Куйбышевского района Донецка пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР. Один из раненых, сапер Специализированного спасательного центра МЧС России сержант внутренней службы Никита Данилов, скончался в больнице. <...> Также при данном обстреле пострадали семь гражданских лиц", - написал в Telegram-канале Пушилин.

Он уточнил, что четырем из пострадавших оказана медицинская помощь амбулаторно, еще трое госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.