В Тамбове несовершеннолетняя девушка избивала посетителей торгово-развлекательного центра

Прокуратура начала проверку

ТАСС, 23 января. Несовершеннолетняя девушка избивала посетителей торгово-развлекательного центра в Тамбове, группа подростков выкладывала видео в сеть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Тамбовской области организовала проверку по публикации в СМИ о неправомерных действиях группы подростков. <…> Личности несовершеннолетних установлены", - отметили в пресс-службе.

В сети появились видео, на которых девушка бьет посетителей по лицу, замахивается на них ногой, нецензурно выражается. УМВД по региону также проводит проверку. Правоохранители дадут оценку действиям законных представителей несовершеннолетних, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами системы профилактики всех уровней. При наличии оснований последуют меры прокурорского реагирования.