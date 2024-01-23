СК считает необходимым назначить экспертизы после отключения теплоснабжения в Подмосковье

Глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования резонансных происшествий

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что необходимо назначить соответствующие экспертизы после массового отключения теплоснабжения в Московской области в начале января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Надо назначать экспертизы, привлекать специалистов и четко устанавливать факты взаимосвязи между работой коммуникаций, когда нагрузка возрастает, а новых коммуникаций нет, и тем результатом, который мы сегодня имеем", - сказал Бастрыкин, слова которого процитировали в пресс-службе ведомства.

Глава СК провел 23 января оперативное совещание по вопросам расследования резонансных происшествий.