В Севастополе обвалилась подпорная стена

Движение транспорта перекроют для ремонта

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Подпорная стена обрушилась на улице Героев Севастополя, для аварийных работ в 21:00 перекроют движение и отключат контактную сеть для троллейбусов. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Павел Иено в своем Telegram-канале.

"На улице Героев Севастополя произошел обвал подпорной стены. Сотрудники Севавтодора выехали на место для оперативного решения проблемы. В 21:00 для проведения аварийных работ движение будет перекрыто, контактная сеть для работы троллейбусов будет отключена", - написал он.

И.о. замгубернатора отметил, что троллейбусное сообщение между центром города и корабельной стороной будет приостановлено, в расписании движения маршрутов будут сбои.