Суд продлил арест Шарлота до 24 марта

Певцу вменяют ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Суд в Самаре продлил арест певца и блогера Эдуарда Шарлота до 24 марта 2024 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Лапузин.

"Ходатайство следователя удовлетворили, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 марта. Будем обжаловать", - сказал Лапузин.

Ранее был опубликован видеоролик, на котором Шарлот разорвал изображение с главой государства. 2 декабря 2023 года суд арестовал Шарлота до 24 января. Ему вменяют ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Все эпизоды связаны с размещением в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) оскорбительных видеороликов.

10 января Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест Шарлота. Также в ходе заседания по рассмотрению апелляционной жалобы на арест в Самарском областном суде певец и блогер извинился перед президентом Владимиром Путиным. Также он попросил прощения у патриарха Кирилла, сообщил ТАСС адвокат Лапузин.