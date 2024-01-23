В Алма-Атинской области после подземных толчков обнаружили трещины на соцобъектах

В ближайшие дни на территории Алма-Атинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64 не ожидаются

АЛМА-АТА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Казахстана обнаружили трещины на ряде социально значимых объектов Алма-Атинской области, где ранее ощущались подземные толчки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в течение дня на границе Китая и Киргизии казахстанские сейсмологи зарегистрировали три землетрясения, подземные толчки после одного из которых ощущались в Алма-Ате.

"По результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах. По состоянию на 20:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) обстановка в городе Алматы стабильная", - пояснили в министерстве.

Согласно оценке Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана на ближайшие дни, на территории Алма-Атинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64 не ожидаются.

В ночь на 23 января в Китае было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощущались в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Азербайджане.