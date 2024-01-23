Силы ПВО сбили воздушную цель над Белгородской областью

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 23 января. Российская система ПВО сбила воздушную цель в районе села Тимоново в Валуйском округе Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил губернатор.

Как уточнили в Минобороны России, "около 21:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в военном ведомстве.