23 января, 18:52,
обновлено 23 января, 20:19
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили воздушную цель над Белгородской областью

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 23 января. Российская система ПВО сбила воздушную цель в районе села Тимоново в Валуйском округе Белгородской области.

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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил губернатор.

Как уточнили в Минобороны России, "около 21:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в военном ведомстве. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине