Жителя Калмыкии подозревают в призыве к насилию по национальному признаку

Возбудили уголовное дело

ЭЛИСТА, 23 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело в отношении жителя Элисты, которого подозревают в призывах к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку, в том числе в связи с участием ее представителей в специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Калмыкия.

"Региональным УФСБ пресечена преступная деятельность 25-летнего жителя Элисты, причастного к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности. Следователями УФСБ России по Республике Калмыкия в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, временно подозреваемый придерживается антироссийских взглядов. В созданном им аккаунте в Telegram-канале он неоднократно публиковал высказывания, содержащие признаки призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку, в том числе в связи с участием ее представителей в СВО. Выясняются все обстоятельства преступления, расследование дела продолжается.