Пушилин сообщил о ранении 15 человек в результате обстрелов ВСУ

Еще трое погибли, заявил глава региона

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Число раненых за день при обстрелах ВСУ территории Донецкой Народной Республики увеличилось до 15, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"3 жителя республики сегодня погибли в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС), еще 15 человек получили ранения", - написал в Telegram-канале Пушилин.

В числе раненых - шестеро мирных жителей в Волновахе на юге региона, которые подорвались на взрывоопасном предмете. Еще один человек был ранен на трассе Донецк-Мариуполь.