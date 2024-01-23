23 января, 19:29
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о ранении 15 человек в результате обстрелов ВСУ

Еще трое погибли, заявил глава региона

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Число раненых за день при обстрелах ВСУ территории Донецкой Народной Республики увеличилось до 15, сообщил глава региона Денис Пушилин.

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"3 жителя республики сегодня погибли в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС), еще 15 человек получили ранения", - написал в Telegram-канале Пушилин.

В числе раненых - шестеро мирных жителей в Волновахе на юге региона, которые подорвались на взрывоопасном предмете. Еще один человек был ранен на трассе Донецк-Мариуполь. 

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РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР