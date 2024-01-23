В Швеции на территорию посольства Ирана проникли несколько человек

Одного из них задержали, сообщила полиция

СТОКГОЛЬМ, 23 января. /ТАСС/. Несколько человек ворвались в посольство Ирана на острове Лидингё в Стокгольме, один из них задержан. Об этом сообщила полиция.

"Полиция была вызвана в посольство Ирана в связи с тем, что <...> на территории посольства находились пять человек. По подозрению в нападении задержан один человек. Начато предварительное расследование по факту незаконного проникновения на территорию и нападения", - отмечается в сообщении.

Как сообщает телеканал SVT, рядом с посольством проходила некая акция.