Астраханский суд взыскал с экс-сотрудника полиции и его супруги свыше 21 млн рублей

Пара не смогла подтвердить законность получения этих денег

АСТРАХАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Суд в Астраханской области взыскал с экс-сотрудника полиции и его супруги более 21 млн рублей, которые необоснованно поступили на их банковские счета за последние пять лет, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокурорской проверкой исполнения законодательства о противодействии коррупции установлено, что на банковские счета бывшего сотрудника полиции и его супруги за последние пять лет поступило более 21 млн рублей. Документально подтверждающих законность получения этой суммы госслужащим и его супругой не представлено, <…> и по результатам рассмотрения заявления прокуратуры области суд вынес решение об обращении в доход государства 21 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Суд ранее по ходатайству прокурора арестовал объекты недвижимости, автомобили и денежные средства на банковских счетах, добавили в пресс-служба.