На Чукотке в 2023 году количество лесных пожаров сократилось более чем в три раза

Площадь, пройденная огнем, составила 17 929 га

ТАСС, 24 января. Количество лесных пожаров в Чукотском АО в 2023 году сократилось более чем в три раза - с 30 в 2022 году, до 9 в 2023 году, сообщил ТАСС руководитель окружного Департамента природных ресурсов и экологии Александр Савченко.

"В сравнении с 2022 годом количество лесных пожаров в 2023 году уменьшилось в три с половиной раза - с 30 до 9. Площадь, пройденная огнем, уменьшилась в четыре раза (17 929 га / 67 842 га). Также силами окружной авиабазы потушен ландшафтный пожар на оленьих пастбищах, площадь, пройденная пожаром, составила 36 га. В 2023 году, как и в 2022 году, основной причиной возникновения пожаров явились грозы", - сказал он.

Савченко добавил, что в 2023 году для участия в тушении лесных пожаров на период пожароопасного сезона на Чукотку были привлечены 60 десантников-пожарных и 4 летчика-наблюдателя, что больше, чем в предыдущие годы. Также в границах государственного лесного фонда Чукотки были утверждены 15 маршрутов наземного патрулирования общей протяженностью около 1 300 км.

Пожароопасный сезон на Чукотке начинается в начале июня, тушение возгораний затрудняется их удаленностью и отсутствием за пределами населенных пунктов округа развитой дорожной инфраструктуры.