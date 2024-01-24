В Улан-Баторе в пожаре после взрыва грузовика погибли три спасателя

Вице-премьер правительства Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан сообщил, что 15 жильцов соседнего дома пострадали

УЛАН-БАТОР, 24 января. /ТАСС/. В Улан-Баторе во время пожара в результате взрыва грузовика с 60 т газа погибли три сотрудника пожарной службы, 15 жильцов соседнего дома пострадали. Об этом сообщил вице-премьер монгольского правительства Сайнбуянгийн Амарсайхан, возглавивший специальную комиссию.

"Трагически погибли 3 спасателя пожарной службы района Баянзурх, где произошел взрыв после того, как машина с 60 т газа столкнулась с легковым автомобилем. 15 человек <…> находятся в больнице, из них 5 - в реанимации", - сообщил вице-премьер.

Он добавил, что пожар, в котором сгорело 20 транспортных средств, припаркованных рядом с местом происшествия, перекинулся на ближайший жилой дом. Пострадали несколько квартир, их жильцы были эвакуированы в ближайшую гостиницу.

Пожар полностью потушен, на месте происшествия начали работу следственно-оперативные группы полиции и судебно-медицинской экспертизы. Территорию вокруг одного из крупнейших крытых рынков столицы Дунжингарав и перекресток, где произошел взрыв, оцепили. Идет поиск пропавших людей, вероятно, число погибших и пострадавших увеличится.