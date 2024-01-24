В Курске при пожаре в жилом доме погибли три человека

В ликвидации огня участвовали 39 человек и 12 единиц техники

ТАСС, 24 января. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме на улице 4-й Кожевенной в Курске, сообщается на сайте ГУ МЧС по Курской области.

"В результате пожара огнем поврежден жилой дом размером 8х15 м, обнаружены тела трех человек", - говорится в сообщении.

Сигнал о пожаре поступил в 02:32. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские, медики, а также газовая служба и работники электросетей. Всего к ликвидации возгорания привлекались 39 человек и 12 единиц техники, от ГУ МЧС по региону - 20 человек и 6 единиц техники.