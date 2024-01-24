В Бурятии при пожаре в доме погиб ребенок

Еще пятеро человек пострадали

УЛАН-УДЭ, 24 января. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в Иволгинском районе Бурятии, погиб один ребенок, еще четыре взрослых и один ребенок пострадали. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

"Утром 24 января поступило сообщение о возгорании жилого дома в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) "Жемчуг". По прибытии первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри двухэтажного жилого дома. В результате пожара погиб ребенок 2011 года рождения, пострадали пять человек, в том числе один ребенок", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время возгорание локализовано. В больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии доставлена 45-летняя женщина, четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Задействовано 17 человек и пять единиц техники.