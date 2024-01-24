Обвиняемой по делу о контрабанде 673 кг кокаина стала 21-летняя экс-студентка из Воронежа

Согласно материалам дела, девушка активно сотрудничает со следствием

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следователи ФСБ предъявили бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который она вместе с подельником собиралась переправить из Москвы в страны Евросоюза. Как уточняется в материалах дела, с которым ознакомился корреспондент ТАСС, обвиняемая в содеянном раскаялась и активно сотрудничает со следствием.

"21-летней бывшей студентке медицинского колледжа, уроженке Алма-Аты, проживающей в Воронеже, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на контрабанду наркотиков в особо крупном размере). Обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась и активно сотрудничает со следствием", - следует из документов.

При этом в материалах дела не уточняются имя и фамилия обвиняемой, так как в настоящее время сбор доказательств по делу продолжается, следственные действия находятся в активной фазе, устанавливаются соучастники обвиняемой.

Как сообщали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в декабре 2023 года, органами безопасности были зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. При задержании с поличным у членов наркогруппировки обнаружено и изъято 673 кг кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей.

По данным ФСБ, партию кокаина злоумышленники предполагали контрабандно вывезти в государства Европейского союза. Тем самым была пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию Российской Федерации для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировке наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза, поясняли в ЦОС. Наркокурьеры использовали арендованный на подставное лицо автомобиль и поддельные паспорт и водительское удостоверение.

Розничный сбыт такой партии мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей, добавили в ЦОС. Следственным управлением ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Законодательство России предусматривает наказание за подобное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы.