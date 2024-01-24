Экс-директор омского филиала Сибуправтодора получил четыре года колонии за мошенничество

Осужденный также обязан заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей

ОМСК, 24 января. /ТАСС/. Омский суд приговорил бывшего директора омского филиала Сибуправтодора к четырем годам колонии общего режима за мошенничество и незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил экс-директору наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - сказала Булихова.

Суд установил, что в сентябре 2015 года осужденный, занимая на тот момент должность заместителя директора управления дорожного хозяйства Омской области, убедил руководителя предприятия "Омскавтодор" заключить договор субподряда по реконструкции дороги в одном из районов региона с подконтрольной ему организацией. После этого он вывел со счета этой компании и похитил более 1,5 млн рублей. В ноябре того же года, став директором филиала Сибуправтодора, он обязал четырех руководителей районных дорожно-ремонтных управлений за счет бюджета предприятий приобрести ему в кабинет офисную мебель и отремонтировать автомобиль знакомой на сумму 266 тыс. рублей.

Также в период с августа 2014 года по февраль 2016 года мужчина совместно с тремя знакомыми, один из которых уже осужден, занимался незаконной банковской деятельностью, которая принесла ему доход на сумму более 48,9 млн рублей.

Четырех бывших руководителей районных дорожно-ремонтных управлений суд оштрафовал на суммы от 100 тыс. до 160 тыс. рублей. Двух пособников в незаконной банковской деятельности приговорили к заключению в колонии общего режима на сроки 3 года и 2 года 10 месяцев со штрафами 400 и 350 тыс. рублей соответственно.