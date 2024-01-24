В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом павильоне в Челябинске

По предварительной информации ведомства, причиной послужил оставленный работающим электрообогреватель

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Причиной возгорания в торговом павильоне на рынке "Юрюзань" в Челябинске, которое произошло накануне вечером, стал оставленный работающим электрообогреватель. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по Челябинской области.

"По предварительным данным, причиной пожара послужил оставленный работающим электрообогреватель. В настоящее время сотрудниками дознания проводятся процессуальные действия", - сказали в пресс-центре.

Накануне загорелся павильон на рынке "Юрюзань". Пожар был ликвидирован в 22:47 (20:47 мск), не допущено распространение огня на соседние постройки.