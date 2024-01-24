Николаев после убийства в Якутске пообещал усилить контроль за мигрантами

Следствие по уголовному делу глава республики пообещал держать на личном контроле

ЯКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Якутии усилят меры общественной безопасности, профилактики правонарушений и работу по контролю с мигрантами, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"В Якутске в результате конфликта погиб молодой человек, уроженец Намского улуса (района - прим. ТАСС)," - говорится в тексте сообщения. Глава республики назвал случившееся большим горем для семьи и выразил искренние соболезнования близким погибшего. Николаев рассказал, что подозреваемого и его подельников оперативно задержали. Он отметил, что тот является уроженцем одной из стран СНГ, имеет российское гражданство. Следствие он пообещал держать на личном контроле. Николаев также сказал, что дал поручение усилить меры безопасности и профилактики правонарушений, включая контроль за мигрантами.

В следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего юноши, подозреваемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В материалах уголовного дела указано, что 21 января в 23:00 (17:00 мск) со двора дома в микрорайоне Марха города Якутска в центр экстренной медицинской помощи доставили 26-летнего мужчину с колото-резаным ранением груди. Впоследствии он скончался. Полицейские, по данным МВД по Республике Саха (Якутия), задержали подозреваемого в убийстве, а также другие участники конфликта 22 января. Все они доставлены в территориальное подразделение СК России.