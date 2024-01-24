В Орле повреждены несколько многоквартирных домов после атаки украинских БПЛА

Пострадавших нет, отметил мэр Юрий Парахин

ТАСС, 24 января. Несколько домов в Северном и Железнодорожном районах Орла получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил мэр Юрий Парахин в Telegram-канале.

"Сегодня утром в небе над Орлом обезврежены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков. Предварительный ущерб - выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется", - написал он.

По словам главы города, в администрации организована комиссия по ЧС. "Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займется восстановлением повреждений МКД. Жильцам при необходимости предложено разместиться в ПВР. С ними в постоянном контакте", - добавил Парахин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные силы ПВО РФ перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Орловской области.