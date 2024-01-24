Против жительницы Кузбасса возбудили дело об истязании полуторагодовалой девочки

По предварительной информации, она избивала ребенка и закрывала ее в сундуке

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Жительница Кемеровской области - Кузбасса подозревается в истязании своей полуторагодовалой дочери. По предварительным данным, она избивала ребенка и закрывала ее в сундуке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу 22-летняя жительница Таштагола подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года женщина систематически электрическим шнуром и иными предметами наносила удары своей полуторагодовалой дочери, а также помещала ее в сундук, в котором удерживала продолжительное время. Знакомая женщины, узнав о происходящем, сообщила об этом сотрудникам полиции.

Потерпевшую поместили в социальное учреждение. Со следствием подозреваемая сотрудничает. Сейчас она задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения, избрании меры пресечения.