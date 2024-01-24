В Киргизии за ночь произошло два землетрясения

Интенсивность одного из них составила 4 балла в очаге

БИШКЕК, 24 января. /ТАСС/. Два землетрясения зарегистрированы на территории Киргизии 24 января, интенсивность одного из них составила 4 балла в очаге. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук республики.

По его данным, первые поземные толчки интенсивностью около 3 баллов в очаге были зафиксированы в 06:05 по местному времени (03:05 мск), вторые с интенсивностью около 4 баллов - в 08:39 (05:39 мск).

Как сообщила пресс-служба МЧС республики, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.