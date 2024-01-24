В Чехии столкнулись пассажирский поезд и фура

Машинист погиб

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Столкновение пассажирского поезда с фурой произошло в районе села Долни-Лутыни близ города Карвина на северо-востоке Чехии, машинист поезда погиб, 16 пассажиров получили ранения. Об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщила дирекция компании "Чешские железные дроги".

"В среду произошло столкновение поезда IC 546 с грузовым автомобилем. Погиб наш коллега, машинист поезда, - говорится в сообщении. - Автомобиль перекрыл поезду путь на железнодорожном переезде". Согласно предварительной информации, ранения получили 16 пассажиров поезда.

Как сообщила пресс-секретарь местной пожарной службы Камила Лангерова, всего "в поезде находилось 35 пассажиров, 16 из них получили ранения". Она также добавила, что пожарным удалось высадить всех пассажиров из поврежденных вагонов поезда.

На участке железной дороги, где произошло ЧП, движение поездов остановлено на весь день. Скоростной пассажирский поезд InterCity 546 Ostravan, как следует из железнодорожного расписания, курсирует между Прагой и городом Богумин на северо-востоке Чехии.

Столкновение выехавшей на железнодорожный переезд фуры с приближавшимся к нему поездом произошло в районе города Карвина около 05:40 (07:40 мск).