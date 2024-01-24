В порту Петербурга изъяли 1 200 кг кокаина на 13 млрд рублей

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Таможенники совместно с сотрудниками ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга обнаружили и изъяли партию кокаина объемом более 1 200 кг и приблизительной стоимостью свыше 13 млрд рублей. Возбуждено дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

"Контрабанду крупной партии кокаина пресекли сотрудники Северо-Западного таможенного управления и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Большого порта Санкт-Петербург. Изъято свыше 1 200 кг наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 млрд рублей. По данному факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Наркотики обнаружили с помощью досмотровой техники в мешках с кофе, груз прибыл из порта Антверпена в Бельгии. Кокаин был спрессован в прямоугольные брикеты. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство кокаин.