На востоке Австралии разбился легкомоторный самолет

Пилот погиб

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета на восточном побережье Австралии. Об этом сообщил телеканал 9News со ссылкой на источник в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным полиции, инцидент произошел недалеко от аэропорта Камден, расположенного в 70 км к юго-западу от Сиднея. Самолет Cessna, принадлежащий местной школе пилотирования, разбился почти сразу после вылета. На борту воздушного судна был только пилот, который погиб.

Авиационные власти и полиция расследуют причины крушения.