В Ленобласти трассу А-180 в сторону Петербурга перекрыли из-за ДТП

В аварию попали несколько грузовых и легковых машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе А-180 "Нарва", соединяющей Санкт-Петербург с Эстонией, частично перекрыто на участке в Ленобласти после ДТП, в которое попали несколько грузовых и легковых машин. Движение остановлено в сторону Петербурга, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"По предварительным данным, около 09:00 24 января на 43-м км федеральной дороги А-180 "Нарва" (населенный пункт Кипень) в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием нескольких легковых и грузовых автомобилей. Движение в сторону Санкт-Петербурга полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в ДТП пока не поступало. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители. В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" отметили, что асфальтобетонное покрытие на участке влажное.