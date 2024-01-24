Хабаровского застройщика отправили в колонию на 2,5 года за обман дольщиков

Ущерб превысил 470 млн рублей

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил срок в колонии бывшему директору компании "Лидер" за обман дольщиков жилищного комплекса "Ленинградский" на более чем 470 млн рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Судом ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься определенной деятельностью на один год", - говорится в сообщении.

Предпринимателя признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц).

Установлено, что будучи в должности гендиректора компании при пособничестве знакомых он использовал деньги дольщиков ЖК "Ленинградский" на личные нужды и нужды пособников. Ущерб превысил 470 млн рублей. Были нарушены права по 342 договорам долевого участия, уточнили ТАСС в следственном управлении. Недостаток средств привел к остановке стройки комплекса.

Отмечается, что предприниматель признал свою вину и активно способствовал расследованию.