СК возбудил уголовное дело по факту избиения подростка в Новосибирске

По версии следствия, четыре сверстника избили мальчика, после чего бросили его под колеса автомобиля

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске по факту избиения четырьмя сверстниками подростка. Об этом ТАСС сообщили в управлении СК по региону.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.

Четверо подростков избили сверстника, один из нападавших бросил уже избитого мальчика на проезжую часть под колеса подъезжающего автомобиля. Ранее в СК РФ сообщили, что начали проверку по инциденту.

В местных СМИ опубликовано видео, на котором видно, как четверо подростков напали на мальчика сзади, повалили на землю и били ногами, после чего вытолкнули его на дорогу и бросили на проезжей части. Проезжающий автомобиль остановился перед ребенком.