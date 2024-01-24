В Белгороде объявили ракетную опасность

Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам

ТАСС, 24 января. Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Информация об этом появилась в Telegram-каналах мэрии города и губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности", - написал Гладков. В мэрии города сообщили также о ракетной опасности в Белгородском районе.

Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - добавил губернатор.