Экс-глава отдела СК Москвы и его коллеги проходят по делу бывших топ-менеджеров Merlion

В деле имеются не менее 14 установленных фигурантов, часть из которых скрылась от правоохранителей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Бывший глава Хорошевского отдела столичного главка СК Рустам Юсупов и его экс-коллеги Андрей Жирютин и Сергей Ромодановский проходят по делу о фальсификации доказательств в отношении бывших топ-менеджеров компании Merlion. Об этом сказано в решении суда по жалобе на арест Юсупова, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"С указанным уголовным делом (в отношении Юсупова) в одно производство соединены уголовные дела, возбужденные по факту заведомо ложного доноса, фальсификации доказательств и незаконном привлечении к уголовной ответственности совладельцев группы компаний "Мерлион", - сказано в документе. Ранее о связи дела бывших следователей с делом бывших топ-менеджеров компании писали СМИ со ссылкой на источники, однако официального подтверждения этой информации не было. В документе также сказано, что в деле имеются не менее 14 установленных фигурантов, часть из которых скрылась от правоохранителей. Кроме этого, следствие полагает, что у обвиняемых есть и другие сообщники.

В зависимости от роли каждого бывшие следователи обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконном возбуждении уголовного дела.

Дело топ-менеджеров Merlion началось с того, что бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин и совладельцы компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были обвинены в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство бывшего топ-менеджера Merlion Симоненко. Защита обвиняемых настаивала, что они стали жертвой оговора со стороны Симоненко. Изначально все четверо были арестованы судом, однако позже их отправили под домашний арест, а еще через некоторое время освободили от какой бы то ни было меры пресечения. Их уголовное дело было прекращено, а сами они стали потерпевшими.

Симоненко был задержан и обвинен в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств. По этому делу объявлен в розыск бывший следователь СК Алексей Неснов. По версии следствия, он помогал Симоненко в фабрикации дел на совладельцев Merlion.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, попытка привлечь Карчева, Мангутова, Абрамова и Левина к уголовной ответственности - это лишь эпизод в деятельности Симоненко и бывших следователей. Все они, по версии СК, входили в преступное сообщество, созданное для того, чтобы незаконно привлекать людей к уголовной ответственности и позже вымогать взятки за прекращение этих уголовных дел. В преступную организацию входили несколько сотрудников правоохраниетыдльных органов и адвокатов.