В Ленобласти полиция обнаружила в лесу закладку с 27 кг наркотиков

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Полицейские в Бокситогорском районе Ленинградской области обнаружили крупный тайник с наркотиками в лесу - общая масса пакетов с запрещенным содержимым составила 27,8 кг. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"22 января сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Бокситогорскому району Ленобласти в ходе отработки оперативной информации обнаружили крупную закладку с запрещенными веществами, спрятанную в лесном массиве в городе Пикалево. На месте полицейские изъяли 29 пакетов из полимерного материала, содержащие вещество бежевого цвета общим весом 27,8 кг", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что в одном из пакетов содержится наркотик синтетического происхождения массой 995,5 г, содержимое остальных 28 пакетов специалисты исследуют.

Следственный отдел бокситогорской полиции возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Причастные к преступлению лица и каналы поставок наркотических средств устанавливаются.