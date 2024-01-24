В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ

По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 пленных военных ВСУ, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ил-76 при выполнении планового полета потерпел крушение в Белгородской области. Как сообщили в Минобороны России, на его борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.

"24 января текущего года около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих", - сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в МО РФ, "к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы".

Представитель экстренных служб Корочанского района сообщил ТАСС, что бригады скорой медицинской помощи выехали к месту падения самолета.

"Выехали скорые от нескольких подстанций медпомощи на место падения самолета в Корочанском районе, <...> там на месте еще и пожарные, полиция", - сказал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о происшествии в Корочанском районе, не приведя дополнительных подробностей. По его словам, "сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС".