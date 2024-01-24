В Якутии арестовали обвиняемого в убийстве местного жителя

Его заключили под стражу на два месяца

ЯКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Якутский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста обвиняемому в убийстве 26-летнего уроженца Якутии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).

В Якутске в результате конфликта погиб 26-летний мужчина, в ходе оперативно-разыскных мероприятий 22 января были задержаны подозреваемый и другие участники конфликта и доставлены в территориальное подразделение СК России. Глава республики Айсен Николаев назвал случившееся большим горем для семьи и выразил соболезнования близким погибшего. Он отметил, что подозреваемый является уроженцем одной из стран СНГ, имеет российское гражданство.

"24 января 2024 года Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего гражданина РФ, обвиняемого органами следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В судебном заседании следователь поддержал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивировал тем, что обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также может совершить иное преступление", - говорится в распространенном сообщении.

По итогам судебного заседания суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 21 марта 2024 года. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее Николаев сообщил, что власти Якутии усилят меры общественной безопасности, профилактики правонарушений и работу по контролю с мигрантами. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Виталию Кондратенко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.