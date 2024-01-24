24 января, 09:47
Военная операция на Украине

В Белгородской области зафиксировали около 65 прилетов за сутки со стороны ВСУ

Пострадавших нет, отметил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 24 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за сутки 65 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, было совершено несколько атак БПЛА. В результате действий ВСУ повреждены восемь частных домов и несколько легковых автомобилей, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Старооскольском городском округе после работы системы ПВО в районе села Преображенка обнаружены и впоследствии ликвидированы контрольным взрывом сбитые части осколков ракеты. Пострадавших нет. В результате взрыва в летних кухнях и верандах шести частных домовладений выбиты окна", - написал он.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено два артиллерийских снаряда, зафиксированы восемь гранатометных выстрелов. По селу Красный Хутор пришлось 18 гранатометных выстрелов, также в Красном Хуторе с дрона сброшен осколочный боеприпас. Село Журавлевка ВСУ атаковали двумя дронами. В Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка дрон-камикадзе повредил частный жилой дом. В селе Богун-Городок с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет, отметил Гладков.

В Валуйском городском округе в селе Тимоново силы ПВО Минобороны РФ сбили дрон самолетного типа. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено восемь минометных снарядов, по окраине села Дроновка - два минометных снаряда. В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Вязовое - зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе в хуторе Балки ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство, повреждены два гражданских автомобиля. В Терезовке в результате сброса взрывного устройства повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине