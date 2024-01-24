В Белгородской области сообщили, что Ил-76 упал в 5-6 км от села

Настоятель храма Димитрия Солунского в селе Яблоново отец Георгий (Боровиков) заявил, что разрушений на земле нет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Военный самолет Ил-76 упал в 5-6 км от села Яблоново в Корочанском районе Белгородской области, разрушений на земле нет, рассказал ТАСС настоятель храма Димитрия Солунского в селе Яблоново отец Георгий (Боровиков).

"Храм при падении самолета никак не пострадал. В селе ничего не повреждено, он упал за селом, в полях, километров в пяти-шести", - сказал он.

Яблоновская средняя общеобразовательная школа также не получила никаких повреждений. "Это на предельной дальности было. Только кусочек дыма видно было", - сообщили ТАСС в школе.

Самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, потерпел крушение в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 украинских военных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Причины катастрофы пока не уточняются, на место падения самолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил РФ.