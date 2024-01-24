СК потребовал арестовать дядю подростка, ударившего ножом соседа в Москве

Подростки, участвовавшие в конфликте, будут помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении под стражу родственника подростка, который ударил соседа ножом во время конфликта на лестничной площадке ЖК на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"В порядке ст. 91 УПК РФ задержан дядя несовершеннолетних, который наносил удары потерпевшему. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Подростки, участвовавшие в конфликте, будут помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщалось ранее, 22 января на лестничной клетке жилого дома произошел конфликт между группой азербайджанцев, среди которых были несовершеннолетние, и их соседом. Во время ссоры один из подростков ударил мужчину ножом. Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в столичную больницу, а другие участники конфликта - в территориальный отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение).

Следователи уже допросили учителей и директора школы, где учились подростки. Мальчик, ранивший соседа, характеризуется отрицательно.